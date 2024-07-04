Житель Грузии спас тонущего ребенка

За спасение ребёнка житель Тбилиси Малхаз Паркадзе был награжден медалью лично президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
27 июня, в реке Мтквари, был спасён подросток.
Спасителем оказался 31-летний житель Тбилиси Малхаз Паркадзе, который в тот день ехал вместе с друзьями по набережной. Они заметили, как кто-то упал в воду. При падении подросток получил травму головы, на что Паркадзе, быстро среагировав, устремился в реку. Накануне он был награжден президентом Грузии Саломе Зурабишвили медалью "За гражданскую самоотверженность".
"Общество начинается там, где есть самоотдача, где нет безразличия друг к другу, а наоборот, люди готовы помогать друг другу даже ценой своей жизни, именно это и составляет сильное общество…Если чего-то не хватает в нашей стране и нашем обществе, так это таких примеров"
- Саломе Зурабишвили