В Анапе спасатель из Новороссийска спас четверых на сапбордах

Новороссийский спасатель в нерабочее время спас четырех отдыхающих за день. Сильный ветер уносил в море туристов на сапбордах.

Спасатель из Новороссийска в анапском поселке Малый Утриш во вторник помог четверым туристам, они катались по морю на сапбордах во время сильного ветра.

Сотрудник Службы спасения не был на дежурстве 9 июля, он вышел в море на лодке в районе Малого Утриша.

"Наш спасатель сегодня во время сильного ветра спас четырех человек, которых уносило на сапах в открытое море. Двух человек он нашел уже на удалении трех километров от берега"

– глава Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров

Отметим, что в воскресенье на Кубани произошло еще одно ЧП в Черном море - перевернулась и затонула яхта, в результате утонул один человек. Тело женщины было обнаружено во вторник.