Житель Физули: мы голосуем за Ильхама Алиева, освободившего наши земли

Президентские выборы в Азербайджане сегодня впервые проходят на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре. Житель Физули по имени Камран поведал "Вестнику Кавказа" о жизни возвратившихся на родину карабахцев.

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Вернувшиеся в родной Физули граждане Азербайджана на сегодняшних президентских выборах голосуют за президента Ильхама Алиева, благодаря руководству которого республика освободила свои земли от оккупации. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал житель Физули по имени Камран, пришедший голосовать на 77 участок.

"Я родился в Физули, и 40 лет здесь жил до войны. После того, как пришлось уехать, я 30 лет жил с желанием вернуться домой, туда, где я родился и где стоит дом моего отца. Слава Богу, благодаря президенту Ильхаму Алиеву и нашей армии мы смогли возвратиться в родной город", - прежде всего сказал он.

"Мы живем в Физули уже полгода. Когда нам предложили вернуться, мы ответили, что с удовольствием переедем на родину, и переехали всей семьей. Здесь отлично! Власти сделали все, чтобы в городе можно было хорошо жить", - отметил житель Физули.

"Поэтому сегодня мы пришли голосовать за Ильхама Алиева, за нашего президента, который освободил наши земли и восстанавливает их", - подчеркнул Камран.

Также физулинец попросил передать привет своим сослуживцам. "Когда-то я служил на корабле три года в Североморске, и у меня из Москвы были друзья. Если увидите – привет им!" - заключил он.