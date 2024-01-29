Освобожденный Лачин выбирает президента Азербайджана

Внеочередные президентские выборы активно проходят в освобожденном от армянской оккупации Лачине – на территории обновленного города открыты пять избирательных участков.

В освобожденном от армянской оккупации Лачинском районе Азербайджана проходит голосование на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, для избирателей в регионе открыты пять избирательных участков.

Три из них работают в самом Лачине, по одному открылись в самых больших селах района - Забух и Горчу. Свой голос за кандидатуру нового президента страны в Лачине отдадут 6 020 избирателей.

Прозрачность процесса волеизъявления жителей региона контролируют 65 зарегистрированных наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, на освобожденных от оккупации ее территориях открыто 26 избирательных участков.