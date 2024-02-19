Вестник Кавказа

Житель Дербента обвинил Израиль в терроризме и поплатился за это

Житель Дербента обвинил Израиль в терроризме и поплатился за это
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Дагестана прикрепил к рекламному щиту флаг Израиля с обвинением в терроризме. Суд оштрафовал преступника на тысячу рублей.

Житель дагестанского города Дербент Имам Гасанов оштрафован за то, что обвинил Израиль в терроризме, сообщает пресс-служба местного районного суда.

Гасанов прикрепил израильский флаг к рекламному щиту с обвинением этой страны в терроризме. В отношении него было заведено административное дело по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

На суде мужчина признал свою вину и попросил смягчить наказание, однако суд признал его виновным в возбуждении ненависти и назначил наказание в виде денежного штрафа – 1 тыс рублей.

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