Жилой дом горит в Краснодаре на 200 «квадратов»

Опубликовано: 12:41, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крупный пожар сегодня вспыхнул в одном из жилых жомов Краснодара. Огонь захватил площадь в 200 кв м.

Жилой дом полыхает в эти минуты в на улице Новой в Краснодаре. Огонь охватил 200 кв м. об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Пожар [возник] по адресу: Краснодар, улица Новая. В 11:39 мск по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание жилого двухэтажного дома на площади 200 кв. м»

– МЧС Краснодарскому краю

В экстренном ведомстве уточнили, что в борьбе с огнем задействовано 16 человек личного состава и четыре единицы техники.