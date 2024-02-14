Вестник Кавказа

Женщину убили на пляже в Сочи – подозреваемый схвачен

Женщину убили на пляже в Сочи – подозреваемый схвачен
ЧП в Сочи: гость города-курорта во время ссоры жестоко убил знакомую. Пожилой мужчина использовал в качестве оружия преступления камень, а затем сбежал. Трагедия произошла на пляже.

Тело убитой женщины было найдено на пляже в Сочи, подробности дела и его расследования рассказали в кубанском СУ СКР.

В полицию Сочи поступил сигнал о том, что в Адлере, на набережной находится тело женщины.

Возможный убийца был задержан в максимально сжатые сроки. Им оказался 58-летний мужчина.

Выяснилось, что прошлой ночью он вместе со своей 46-летней знакомой проводил время в доме на улице Просвещения. Однако в какой-то момент беседа переросла в ссору, которая вспыхнула из-за того, что убитая женщина стала оскорблять собеседника.

"В ходе конфликта подозреваемый нанес множественные удары руками по лицу женщины, а после перенес ее на улицу и несколько раз ударил камнем по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму"

– управление

Затем убийца сбежал.

В полиции он дал признательные показания.

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