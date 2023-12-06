Облавы на мигрантов в Сочи - в полицию поставлены 400 человек

В Сочи провели рейд, в результате которого в полицию доставлены свыше 400 мигрантов. В ходе облавы удалось задержать двух преступников, находившихся в розыске.

Правоохранители в Сочи провели рейд, выявлены сотни незаконных мигрантов и два иностранца-преступника.

"После рейда в отдел полиции доставлены более 400 иностранцев, в отношении 14 из них составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания на территории страны"

– ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Облаву совместно провели полицейские и сотрудники Росгвардии. Были проверены такие объекты как хостелы, стройки, садовые товарищества и гаражные кооперативы.

Рейд помог задержать двух иностранных граждан, ранее объявленных в федеральный розыск за кражу и мошенничество.

Кроме того, правоохранители установили, что в одной квартире были фиктивно зарегистрированы семь мигрантов, прописать их у себя решилась 24-летняя местная жительница.