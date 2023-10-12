Женщина умерла на борту самолета Москва-Сочи

Экстренное приземление совершил самолет из-за состояния здоровья пассажирки, направлявшейся в Сочи. Спасти женщину не удалось, медики в Волгограде констатировали смерть.
Пассажирке авиарейса Москва-Сочи стало плохо, этим вечером лайнер экстренно приземлился в аэропорту Волгограда. В полете бортпроводники пытались оказать помощь женщине, однако их старания не принесли результатов.
"Прибывшие на вызов медики констатировали смерть пассажира"
– Комитет здравоохранения Волгоградской области
Вынужденная посадка лайнера "Уральских авиалиний" случилась в 17.15, скончавшейся пассажирке было 60 лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе авиагавани.