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Женщина умерла на борту самолета Москва-Сочи

Женщина умерла на борту самолета Москва-Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Экстренное приземление совершил самолет из-за состояния здоровья пассажирки, направлявшейся в Сочи. Спасти женщину не удалось, медики в Волгограде констатировали смерть.

Пассажирке авиарейса Москва-Сочи стало плохо, этим вечером лайнер экстренно приземлился в аэропорту Волгограда. В полете бортпроводники пытались оказать помощь женщине, однако их старания не принесли результатов.

"Прибывшие на вызов медики констатировали смерть пассажира"

– Комитет здравоохранения Волгоградской области

Вынужденная посадка лайнера "Уральских авиалиний" случилась в 17.15, скончавшейся пассажирке было 60 лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе авиагавани.

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