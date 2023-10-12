Женщина умерла на борту самолета Москва-Сочи

Опубликовано: 21:22, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экстренное приземление совершил самолет из-за состояния здоровья пассажирки, направлявшейся в Сочи. Спасти женщину не удалось, медики в Волгограде констатировали смерть.

Пассажирке авиарейса Москва-Сочи стало плохо, этим вечером лайнер экстренно приземлился в аэропорту Волгограда. В полете бортпроводники пытались оказать помощь женщине, однако их старания не принесли результатов.

"Прибывшие на вызов медики констатировали смерть пассажира"

– Комитет здравоохранения Волгоградской области

Вынужденная посадка лайнера "Уральских авиалиний" случилась в 17.15, скончавшейся пассажирке было 60 лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе авиагавани.