Женщин приглашают в relax-павильоны в Кисловодске

В Кисловодске на 8 марта откроются «relax-павильоны», в которых женщин ждут профессиональные массажисты, стилисты и психологи. Перформанс пройдет в центре города-курорта.

В преддверии Международного женского дня в Кисловодске пройдет массовый перформанс. Его организаторы предложат женщинам временно оставить домашние дела, надеть туфли на каблуках и отправиться в «relax-павильоны», где их ждут профессиональные массажисты, стилисты и психологи. Это место, где можно будет отдохнуть от повседневной суеты и по-настоящему побаловать себя.

«Массовый перформанс „Фартуки на Каблуки“ пройдет в центре города на главном пешеходном бульваре. Стать участницей может любая женщина, пришедшая на праздник в кухонном фартуке. Дамам необходимо будет снять предмет домашней одежды и надеть обувь на каблуках. Все участницы получат специальные призы. Вместе с этим для дам на празднике будут организованы „relax-павильоны“ с йогой, омолаживающей гимнастикой, техниками расслабления, игрой на ханге, ситаре и различными мастер-классами»

– пресс-служба мэрии города

Перформанс пройдет в центральной части Кисловодска, и принять участие в нем сможет любая женщина. Нужно лишь зарегистрироваться заранее через официальный сайт мероприятия или в специальных пунктах регистрации.