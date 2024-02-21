В Москве катки и музеи станут бесплатными для женщин на 8 марта

Букеты цветов и бесплатные катки ждут 8 марта женщин в Москве. Также женщины смогут в этот день посетить бесплатно несколько музеев.

В Москве решили порадовать женщин и в честь Международного женского дня сделали бесплатным катание на катках города.

«В парках 8 марта виновницам праздника вручат цветы… Кроме того, 39 катков в парках культуры и отдыха будут работать для женщин бесплатно, и гостьям ничего не будет стоить аренда коньков. Акция пройдет на ледовых площадках в парках «Дубки», «Красная Пресня», «Сокольники», Таганском парке, парке «Ходынское поле», Парке Дружбы, Парке Горького, парке 50-летия Октября и других»

– департамент культуры Москвы

Кроме того, женщины и девочки смогут бесплатно побывать в художественном Музее Тропинина, в Музее Москвы и его филиалах.

Также в городе пройдут выставки фотографий и показы кинолент, посвященные выдающимся женщинам прошлого.