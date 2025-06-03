Землетрясение в Кыргызстане ощутили в Алматы

В Кыргызстане произошло землетрясение магитудой 5,2. Очаг находился на глубине 11 км. Подземные толчки ощущались в Алматы.

Землетрясение в Кыргызстане коснулось территории Казахстана, сообщает Национальный центр данных Института геофизических исследований республики.

Подземные толчки сегодня утром выявили сейсмические станции "Национального научного центра сейсмологических исследований и информации МЧС Казахстана".

Отмечается, что очаг сейсмического события находился на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы и залегал на глубине 11 км. Магнитуда составила 5,2.

При этом в казахстанском городе была зарегистрирована магнитуда 2 балла. Информации о пострадавших и разрушениях нет.