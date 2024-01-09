Землетрясение в Алматы выявило проблемы Института сейсмологии

После сильных ночных землетрясений в Алматы власти Казахстана приняли решение выделить дополнительные средства для Института сейсмологии.

Сильнейшее за последние несколько десятилетий землетрясение, потрясшее Алматы минувшей ночью, не на шутку перепугало алматинцев, а отсутствие оповещения наглядно показало недостатки в работе служб спасения и отсутствие прогнозов возможного катаклизма со стороны Института сейсмологии, сообщил министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек.

Власти страны намерены выделить на финансирование Института сейсмологии при министерстве по чрезвычайным ситуациям около 5 млрд тенге ($11 млн 122 тыс).

"Сейчас мы предварительно закладываем порядка 4-5 млрд тенге. Но сумма будет уточняться позже, после заседания научно-технической комиссии"

- Саясат Нурбек

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) пояснили, что подземные толчки не превышали 5 баллов, поэтому не сработала система оповещения, однако жители мегаполиса уверены, что они были сильнее, и упрекают спасателей в поздней sms-рассылке и не сработавших сиренах оповещения о ЧС, передает Sputnik Казахстан.

ЧП также показало недостаточный уровень научного потенциала и финансирования Института сейсмологии, отметил Нурбек.

"С прошлого года у нас была отдельная программа, в этом году уже закладываем большой пакет финансирования на соответствующее оснащение и усиление кадрового потенциала. По договоренности с МЧС мы также закладываем отдельное финансирование для поддержки этого института"

- Саясат Нурбек

Средства пойдут на дополнительное расширение зоны покрытия, зонды и цифровизацию, - добавил министр.

На территории Казахстана находятся 70 сейсмостанций и 25 пунктов наблюдения. 50 из них находятся на территории Алматы и Алматинской области, но этого их количества все еще недостаточно, - посетовал директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев.

"Наши прогнозы имеют больше консультативный характер. Для того, чтобы выдать заключение, со всех сейсмостанций собираются данные: гидрогеология, гидрохимия, геофизика, и GPS-наблюдение. Обрабатывается от 170 до 200 параметров и методик и выдается заключение – оценка сейсмической ситуации. Обычно люди называют ее прогнозом землетрясений"

- Даулет Сарсенбаев