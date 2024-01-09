Алматы под утро потрясло новое землетрясение

Несмотря на призыв главы департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Нурлана Атыгаева не верить фейкам о новом землетрясении, мегаполис ночью все же потрясли новые мощные подземные толчки.

В 5:19 утра в жители Алматы почувствовали на себе отголоски еще одного землетрясения интенсивностью 2 балла, эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 находился на границе Киргизии и Китая на глубине пяти километров, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области.

Это второй случай за ночь – ранее, в полночь, мегаполис потрясло более мощное землетрясение, эпицентр находился в 278 км на юго-восток от Алматы на границе Китая и Кыргызстана. Его энергетический класс составлял 15.1, а магнитуда - 6.7. Эпицентр землетрясения находился на глубине в 65 км, в мегаполисе подземные толчки ощущались как пятибалльные, передает Sputnik Казахстан.

Между тем, говоря об ощущениях, очевидцы рассказывают, как раскачивались люстры, из шкафов падала посуда, отваливалась штукатурка, многие эвакуировались из домов - они не согласились с оценкой сейсмологов.

Землетрясение ночью ощущалось не только в Алматы, но и в Астане, а также Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях, сообщило МЧС республики.

"По результатам проведенного мониторинга уточнено, что в городах и областях Республики Казахстан сведения по пострадавшим и разрушениям не поступали. Проводятся объезд и осмотры вверенных территорий"

- МЧС Казахстана

По прогнозам института сейсмологии повторных толчков не ожидается, заверили спасатели, попросив не поддаваться панике. Тем не менее, начальник департамента по ЧС Алматы не дал тех самых особых распоряжений, которые бы позволили алматинцам вернуться домой, напомнив, что в городе развернуты пункты приема пострадавшего населения - эти здания сейсмоустойчивы.