Землетрясение произошло на западе Грузии

В Грузии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Днем 2 января в грузинской Раче случилось землетрясение.
По сведениям Национального центра сейсмического мониторинга, магнитуда природного явления составила 4,3. Очаг залегал на глубине 13 км и находился неподалеку от села Биджи, в 16 км от Амбролаури.
Глава региона Папуна Маргвелидзе сообщил, что подземные толчки не привели к жертвам или разрушениям.
"По проверенной информации, это землетрясение не повлекло за собой каких-либо жертв или серьезных разрушений, однако сейчас идет поиск информации, муниципалитеты проводят проверки в селах"
– губернатор
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