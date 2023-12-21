Землетрясение произошло на западе Грузии

В Грузии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Днем 2 января в грузинской Раче случилось землетрясение.

По сведениям Национального центра сейсмического мониторинга, магнитуда природного явления составила 4,3. Очаг залегал на глубине 13 км и находился неподалеку от села Биджи, в 16 км от Амбролаури.

Глава региона Папуна Маргвелидзе сообщил, что подземные толчки не привели к жертвам или разрушениям.

"По проверенной информации, это землетрясение не повлекло за собой каких-либо жертв или серьезных разрушений, однако сейчас идет поиск информации, муниципалитеты проводят проверки в селах"

– губернатор