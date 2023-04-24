Сейсмологи сообщили о землетрясении в Северном Азербайджане. Магнитуда толчков составила 3,7, эпицентр располагался в 16 километров от сейсмостанции "Загатала".
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в северной части Азербайджана, сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмологической службы НАН.
Подземные толчки зафиксировали в Загитальском районе в 15:22 по местному времени. Их эпицентр располагался в 16 км юго-западнее сейсмостанции "Загатала".
Отмечается, что очаг подземных толчков находился на глубине 10 км, вблизи эпицентра они ощущались магнитудой от 3,0.