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Землетрясение потрясло север Азербайджана

Землетрясение потрясло север Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сейсмологи сообщили о землетрясении в Северном Азербайджане. Магнитуда толчков составила 3,7, эпицентр располагался в 16 километров от сейсмостанции "Загатала".

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в северной части Азербайджана, сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмологической службы НАН.

Подземные толчки зафиксировали в Загитальском районе в 15:22 по местному времени. Их эпицентр располагался в 16 км юго-западнее сейсмостанции "Загатала".

Отмечается, что очаг подземных толчков находился на глубине 10 км, вблизи эпицентра они ощущались магнитудой от 3,0.

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