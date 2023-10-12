Железнодорожная катастрофа произошла в Армении

Товарный поезд сошел с рельсов в Армавирской области. В результате были повреждены пути и вагоны. Движения поездов на данном участке пока нет, идут ремонтные работы.
Сход поезда с рельсов произошел в Армении, о ЧП рассказали в ЮКЖД.
Инцидент случился на отрезке Каракерт-Даларик с составом, в котором было 36 вагонов. Часть из них были пустыми, в остальных находилось сырье, необходимое для выпуска цемента.
В результате аварии пострадали сами вагоны, были повреждены и пути. Сроки ремонта оцениваются в два дня.
В течение этого времени не будут ходить:
- пригородные поезда из Еревана в Гюмри и обратно,
- международный поезд в Тбилиси.
К счастью, пострадавших во время ЧП нет. Причины крушения будут установлены в ходе расследования.