Железнодорожная катастрофа произошла в Армении

Опубликовано: 10:02, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Товарный поезд сошел с рельсов в Армавирской области. В результате были повреждены пути и вагоны. Движения поездов на данном участке пока нет, идут ремонтные работы.

Сход поезда с рельсов произошел в Армении, о ЧП рассказали в ЮКЖД.

Инцидент случился на отрезке Каракерт-Даларик с составом, в котором было 36 вагонов. Часть из них были пустыми, в остальных находилось сырье, необходимое для выпуска цемента.

В результате аварии пострадали сами вагоны, были повреждены и пути. Сроки ремонта оцениваются в два дня.

В течение этого времени не будут ходить:

пригородные поезда из Еревана в Гюмри и обратно,

международный поезд в Тбилиси.

К счастью, пострадавших во время ЧП нет. Причины крушения будут установлены в ходе расследования.