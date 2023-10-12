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Железнодорожная катастрофа произошла в Армении

Железнодорожная катастрофа произошла в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Товарный поезд сошел с рельсов в Армавирской области. В результате были повреждены пути и вагоны. Движения поездов на данном участке пока нет, идут ремонтные работы.

Сход поезда с рельсов произошел в Армении, о ЧП рассказали в ЮКЖД.

Инцидент случился на отрезке Каракерт-Даларик с составом, в котором было 36 вагонов. Часть из них были пустыми, в остальных находилось сырье, необходимое для выпуска цемента.

В результате аварии пострадали сами вагоны, были повреждены и пути. Сроки ремонта оцениваются в два дня.

В течение этого времени не будут ходить:

  • пригородные поезда из Еревана в Гюмри и обратно,
  • международный поезд в Тбилиси.

К счастью, пострадавших во время ЧП нет. Причины крушения будут установлены в ходе расследования.

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