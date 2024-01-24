Завод по производству пластика горит в тбилисской Африке

Предприятие, где изготавливается пластик, охватил огонь в Тбилиси. ЧП произошло в поселке Африка, расположенном на окраине Тбилиси.

Токсичный пожар происходит в Тбилиси: на окраине грузинской столицы горит склад завода, на котором делают пластиковые изделия. О возгорании рассказали в Службе по управлению ЧС.

Пожарные уже борются с огнем, работает техника. Однако никаких деталей пока нет: не известна ни причина, ни площадь пожара.

Напомним, большинство пластмасс во время горения выделяет опасные для человека вещества. Одно из них – двуокись углерода. Это соединение может полностью вытеснить кислород из крови. Если 30 минут вдыхать этот газ, то полученная доза будет летальной.