Засыпанный песком мазут обнаружили из-за сильного ветра

Засыпанные песком фрагменты нефтепродуктов в Анапе смогли увидеть только после продолжительного сильного ветра. Новых выбросов сегодня не обнаружено.
Сильный ветер в Анапе помог выявить засыпанные песком фрагменты мазута. Совсем новых выбросов не выявлено, рассказали оперштабе Краснодарского края.
"Повторных выбросов фракций мазута утром на большинстве участков нет. Участники ликвидации ЧС продолжают убирать фрагменты нефтепродуктов с основной территории пляжей"
- оперштаб Краснодарского края
Работы по очистке анапского побережья проходят в районах Успенский, Щербиновский и Ейский. На этих участках волонтеры и спасатели проводят деликатную очистку песка от следов нефтепродуктов при помощи специального сита.