Заработал капитально отремонтированный первый энергоблок Ростовской АЭС

Опубликовано: 18:46, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

На Дону после планово-предупредительного капитального ремонта снова заработал первый энергоблок Ростовской АЭС.

Энергоблок №1 Ростовской АЭС после капитального планово-предупредительного ремонта (ППР) реакторной установки, ее основного оборудования и турбогенератора, а также ремонта турбинного отделения и систем безопасности и модернизации включили в сеть.

"Этот ремонт для энергоблока №1 - один из шагов к процедуре продления срока его эксплуатации. Именно поэтому за время ППР провели большое количество работ по модернизации оборудования"

- главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов

На модернизацию энергоблока №1 направили более 2 млрд рублей, сейчас все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают на номинальном уровне мощности. Всего с начала 2023 года Ростовская АЭС выработала более 11,9 млрд кВт.часов электроэнергии, передает портал Юга.ру.