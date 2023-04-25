Сколько АЭС в России

На 11 атомных электростанциях (АЭС) России работает 37 энергоблоков общей мощностью 29,5 ГВт. АЭС вырабатывают 20% от производимого в РФ электричества.
Чем АЭС отличается от остальных электростанций?
У АЭС есть ядерный реактор, в который и загружают ядерное топливо.
Чем "топят" АЭС?
Уран 235
Откуда берут уран?
Месторождения урана есть Австралии, Казахстане, России, Канаде, ЮАР, Украине, Узбекистане, США, Бразилии и Намибии.
Где в России добывают уран?
90% - в Краснокаменске, недалеко от Читы, остальное - в Бурятии, Зауралье Курганской области.
Все АЭС одинаковые?
АЭС различаются по типу реакторов: одно-, двух- или трехконтурные.
Какие АЭС в России?
В России в основном двухконтурные АЭС с типом реактора ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор).