Сколько АЭС в России

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На 11 атомных электростанциях (АЭС) России работает 37 энергоблоков общей мощностью 29,5 ГВт. АЭС вырабатывают 20% от производимого в РФ электричества.

Чем АЭС отличается от остальных электростанций?

У АЭС есть ядерный реактор, в который и загружают ядерное топливо.

Чем "топят" АЭС?

Уран 235

Откуда берут уран?

Месторождения урана есть Австралии, Казахстане, России, Канаде, ЮАР, Украине, Узбекистане, США, Бразилии и Намибии.

Где в России добывают уран?

90% - в Краснокаменске, недалеко от Читы, остальное - в Бурятии, Зауралье Курганской области.

Все АЭС одинаковые?

АЭС различаются по типу реакторов: одно-, двух- или трехконтурные.

Какие АЭС в России?

В России в основном двухконтурные АЭС с типом реактора ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор).