Запрет на пиротехнику ввели в Стамбуле из-за пожаров

В Стамбуле из-за лесных пожаров запретили продажу и использование фейерверков и другой легковоспламеняющейся пиротехники, рассказали в администрации города.
Уточняется, что запрет будет действовать в течение трех месяцев.
"В рамках мер по борьбе с лесными пожарами доступ в лесные массивы запрещен с 23 июня по 15 октября. Помимо этого, продажа и использование фейерверков, сигнальных ракет, факелов и других взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ в Стамбуле запрещены с 29 июля по 28 октября 2025 года"
- администрация Стамбула
По отношению к тем, кто нарушит запрет, будут приняты правовые меры.
Напомним, что проблема лесных пожаров обострилась из-за аномальной жары в Турции. Особенно напряженная ситуация наблюдается в Бурсе, где из-за огня эвакуировали почти 2 тыс человек. По данным синоптиков, жаркая погода в стране продлится до 2 августа.