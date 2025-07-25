Вестник Кавказа

Запрет на пиротехнику ввели в Стамбуле из-за пожаров

Костер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масштабные лесные пожары вынудили ввести запрет на продажу и использование пиротехники в Стамбуле. Он продлится три месяца.

В Стамбуле из-за лесных пожаров запретили продажу и использование фейерверков и другой легковоспламеняющейся пиротехники, рассказали в администрации города.

Уточняется, что запрет будет действовать в течение трех месяцев.

"В рамках мер по борьбе с лесными пожарами доступ в лесные массивы запрещен с 23 июня по 15 октября. Помимо этого, продажа и использование фейерверков, сигнальных ракет, факелов и других взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ в Стамбуле запрещены с 29 июля по 28 октября 2025 года"

- администрация Стамбула

По отношению к тем, кто нарушит запрет, будут приняты правовые меры.

Напомним, что проблема лесных пожаров обострилась из-за аномальной жары в Турции. Особенно напряженная ситуация наблюдается в Бурсе, где из-за огня эвакуировали почти 2 тыс человек. По данным синоптиков, жаркая погода в стране продлится до 2 августа.

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