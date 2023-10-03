Заправки в Грузии проверили на наличие качественного топлива

На грузинских АЗС зафиксировали многочисленные нарушения, связанные с качеством топлива. Сумма выписанных штрафов превысила 2 млн лари.

На 100 автозаправках Грузии проверили качество топлива. Об этом рассказали в Департаменте по надзору за окружающей средой республики.

В ходе рейдов сотрудники департамента выявили целый ряд нарушений. В общей сложности речь идет о 28 случаях, 25 из которых связаны с качеством дизеля, а еще 3 – с качеством бензина.

Специалисты констатируют, что в 10 случаях температура вспышки в закрытом тигле не соответствовала установленной норме, а в 12 случаях зафиксировано нарушение содержания серы. При этом в некоторых случаях были сразу несколько нарушений.

Сотрудники департамента составили протоколы административного правонарушения. Общая сумма штрафов составила свыше 2 млн лари (примерно $746 тыс).