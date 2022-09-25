Жапаров встретится с Рахмоном в Таджикистане

Президенты Кыргызстана и Таджикистана, подписавшие весной договор о границе, закрепят сотрудничество новыми договорами в рамках грядущей встречи.
Лидер Кыргызстана Садыр Жапаров 8-9 июля посетит Таджикистан, где встретится с коллегой Эмомали Рахмоном, информирует сотрудник администрации президента Кыргызстана Сагынбек Абдумуталип.
"В рамках государственного визита запланированы двусторонние переговоры с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, а также встречи со спикерами двух палат Парламента и премьер-министром страны"
– Сагынбек Абдумуталип
Стороны планируют принять совместное заявление, а также подписать ряд документов, регламентирующих взаимодействие между странами по ряду направлений.
В программе визита также запланированы экономический форум и концерт "Вечная дружба".