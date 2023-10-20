Замглавы МИД России совершил визит в Баку

Опубликовано: 19:27, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин в ходе визита в Баку встретился с азербайджанским коллегой Самиром Шарифовым. Ранее сегодня состоялся телефонный разговор глав МИД РФ и АР.

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин провел визит в Баку, о нем говорится на сайте МИД РФ.

В министерстве уточнили, что российский дипломат провел консультации с замминистра иностранных дел АР Самиром Шарифовым.

На встрече рассматривались текущее состояние и дальнейшие перспективы двусторонних отношений. Участники переговоров особое внимание уделили актуальным моментам текущей повестки.

"Рассмотрены возможности дальнейшего углубления политдиалога, наращивания торгово-экономического, культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества в соответствии с положениями Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 г."

– МИД РФ

Напомним, ранее сегодня стало известно о телефонном разговоре глав МИД Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. Министры в том числе сверили подходы к работе формата "3+3" по Южному Кавказу.