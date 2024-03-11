Захарова: Запад втягивает Армению в антироссийский сценарий

Решение о том, выходить из ОДКБ или оставаться, за Ереваном, однако Армении надо помнить, что следование западным сценариям может быть опасно. Сегодня Запад втягивает Армению в антироссийский курс, но Россия - стратегический партнер Армении и не раз оказывала помощь армянской стороне, напомнила Захарова.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала возможный выход Армении из ОДКБ, поворот Еревана в сторону Запада, а также дала оценку российско-армянским отношениям.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что страна заморозила свое участие в ОДКБ и может выйти из организации, если ОДКБ не ответит на вопросы о суверенной территории Армении.

Армения и ОДКБ

Выбор остается за Арменией, развивать отношения с ОДКБ или нет, но делать это надо исходя из своих интересов, а не навязанных извне сценариев, отметила официальный представитель МИД РФ.

"Это же нужно делать с опорой на реальность, на реальные нужды страны и ни в коем случае не играться в это, не поддаваться на искушение какой-нибудь, знаете, очередной инсценировки по западным сценариям. И, знаете, как-то не заигрываться в это, это очень опасно, потому что это вопросы безопасности"

– Мария Захарова

По ее мнению, армянские политики сегодня навязывают гражданам страны мысль о якобы негативной роли ОДКБ, так как эта "информационная похлебка" была приготовлена в Брюсселе. "Уж точно ничего плохого от ОДКБ никогда не было", - заметила она.

Участие в ОДКБ зависит от Армении, ей решать, но делать это на основе "несуществующих фактов" не стоит. Также Еревану "не нужно прятаться за ОДКБ в попытках уйти от ответственности или в попытках найти того, кто на самом деле якобы виновен", продолжила Захарова.

Антироссийский курс

По заверениям секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, Запад не принуждает Ереван портить отношения с Москвой, однако налицо втягивание Армении западными странами в антироссийский курс. Этот вопрос Россия обсуждает с Арменией, чтобы предупредить республику, устремившуюся к ЕС, о рисках.

"К сожалению, мы видим эту тенденцию достаточно давно, и мы о ней говорим. Мы говорим, в том числе очень доверительно, с нашими армянскими коллегами, партнерами, с одной только целью – предупредить"

– Мария Захарова

Отчасти Ереван прислушивается к доводам Москвы, заметила Захарова, армянской стороной "даже были приняты определенные меры".

"Мы прекрасно понимаем, что Штаты и в целом коллективный Запад на протяжении не то что десятилетий, столетий использует тактику отношения к странам и народам в виде их инструмента. При этом прикрываясь благими намерениями"

– Мария Захарова

Представитель МИД подчеркнула, что российская сторона искренне желает, чтобы Армения сохранила свой суверенитет и выстраивала политику, исходя из национальных интересов, которые отнюдь не то, что "написал кто-то там в Брюсселе или где-нибудь еще в какой-то столице".

Российская помощь Армении

"Если есть у кого-то вопросы в Армении относительно искренности наших помыслов, я думаю, что есть исторический ответ на это. Это то количество наших ребят, которые защищали Армению. И те усилия российского руководства и лично президента России Владимира Путина, которые он вложил для того, чтобы неоднократно прекращать кровопролитие в этом регионе"

– представитель МИД РФ

Захарова заметила, что реальная помощь России это "проверка на прочность", которую Москва прошла в отношениях с Ереваном, это этого "дорогого стоит".

"Это не те бесконечные бла-бла-бла, пустые слова, обещания, которые дают, как всегда давали исторически многие западные страны, Армении, Еревану о том, что защитят, помогут и так далее. Причем почему-то защитят от России, которая по-настоящему останавливала кровопролитие, которая по-настоящему давала финансовую и экономическую помощь, не требуя ничего взамен и не обставляя это кабальными условиями, которая стала домом для огромного количества семей, граждан, людей, профессиональных интересов"

– Мария Захарова

Она обратила внимание на количество беженцев, которое радушно и гостеприимно приняла Россия. Москва протянула Армении настоящую руку помощи, это "не рука за пазухой и не кулак за спиной", говорится в беседе официального представителя внешнеполитического ведомства России с РИА Новости.

"Очень не хочется, чтобы вот сейчас за счет информационных технологий, агрессивной риторики, народу Армении навязали бы какую-то антироссийскую повестку. Мы всегда будем рядом, мы всегда будем помогать, мы всегда будем относиться к Армении, к народу этой страны с открытым сердцем и чистой душой"

– Захарова