Задержался на 38 часов: рейс Red Wings вылетел из Екатеринбурга в Анталью

Опубликовано: 22:43, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вылет рейса из Екатеринбурга в Анталию задержался на 38 часов. За это время 32 пассажира отказались от вылета.

Более 38 часов ждали пассажиры рейса WZ3071 авиакомпании Red Wings вылета из Екатеринбурга в Анталью.

"Борт вылетел в Анталью в 22:45 (20:45 мск - прим. ТАСС). Всем пассажирам оказан комплекс услуг. 32 пассажира отказались от воздушной перевозки. Все время в аэропорту Кольцово работала мобильная приемная [прокуратуры]"

– пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Напомним, что ранее сообщалось о том, что перевозчик отметил сегодняшний рейс из "Жуковского" в Египет. Пассажирам предложили вылететь в среду.