РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Задержался на 38 часов: рейс Red Wings вылетел из Екатеринбурга в Анталью

Задержался на 38 часов: рейс Red Wings вылетел из Екатеринбурга в Анталью
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вылет рейса из Екатеринбурга в Анталию задержался на 38 часов. За это время 32 пассажира отказались от вылета.

Более 38 часов ждали пассажиры рейса WZ3071 авиакомпании Red Wings вылета из Екатеринбурга в Анталью.

"Борт вылетел в Анталью в 22:45 (20:45 мск - прим. ТАСС). Всем пассажирам оказан комплекс услуг. 32 пассажира отказались от воздушной перевозки. Все время в аэропорту Кольцово работала мобильная приемная [прокуратуры]"

– пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Напомним, что ранее сообщалось о том, что перевозчик отметил сегодняшний рейс из "Жуковского" в Египет. Пассажирам предложили вылететь в среду.

Уже 11 часов ждут вылета рейса из Екатеринбурга в Астану

Уже 11 часов ждут вылета рейса из Екатеринбурга в Астану

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1140 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version