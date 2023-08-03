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Зачем советник Госдепа США прилетел на Южный Кавказ?

Зачем советник Госдепа США прилетел на Южный Кавказ?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
США раскрыли подробности приезда советника американского Госдепа на Южный Кавказ. Отмечается, что он прибыл для обсуждения мирного процесса между Баку и Ереваном.

Визит советника американского Госдепа Луи Боно на Южный Кавказ связан с обсуждением армяно-азербайджанского урегулирования, сообщает пресс-служба посольства США в Баку.

Как отметили в здании дипломатической миссии, Боно посетит и Азербайджан, и Армению, где встретится с главными заинтересованными сторонами. Также будут подняты вопросы безопасности и прав карабахских армян.

"Мы последовательно придерживаемся мнения, что мир в регионе должен включать в себя эти вопросы. Мы готовы содействовать любому процессу, который несет мир и стабильность народам Южного Кавказа"

- посольство США в Баку

На Южный Кавказ летит советник Госдепа США

На Южный Кавказ летит советник Госдепа США

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