Опубликовано: 9:34, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

США раскрыли подробности приезда советника американского Госдепа на Южный Кавказ. Отмечается, что он прибыл для обсуждения мирного процесса между Баку и Ереваном.

Визит советника американского Госдепа Луи Боно на Южный Кавказ связан с обсуждением армяно-азербайджанского урегулирования, сообщает пресс-служба посольства США в Баку.

Как отметили в здании дипломатической миссии, Боно посетит и Азербайджан, и Армению, где встретится с главными заинтересованными сторонами. Также будут подняты вопросы безопасности и прав карабахских армян.

"Мы последовательно придерживаемся мнения, что мир в регионе должен включать в себя эти вопросы. Мы готовы содействовать любому процессу, который несет мир и стабильность народам Южного Кавказа"

- посольство США в Баку