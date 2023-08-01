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На Южный Кавказ летит советник Госдепа США

На Южный Кавказ летит советник Госдепа США
Советник американского Госдепа Луи Боно прибудет с официальным визитом на Южный Кавказ. Он намерен выразить поддержку Вашингтона армяно-азербайджанскому урегулированию.

На этой неделе на Южный Кавказ отправится с рабочим визитом старший советник американского госдепа по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Как сообщает посольство США в Азербайджане, Боно в рамках поездки планирует выразить поддержку Вашингтона армяно-азербайджанскому урегулированию. Также будут обсуждаться пути достижения мира в регионе.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер заявил, что мирное соглашение между Баку и Ереваном находится в пределах досягаемости. По его словам, США продолжат вести переговоры с обеими сторонами для достижения соглашения.

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