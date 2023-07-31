В Турции допустили нормализацию отношений с Арменией в ближайшее время

Опубликовано: 22:58, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях

Власти Турции не исключают, что в ближайшей перспективе нормализуют отношения с Арменией. При этом они подчеркнули, что для этого Ереван сначала должен заключить мирный договор с Баку.

В Турции рассказали, когда нормализуют отношения с Арменией.

По словам главы МИД республики, это станет возможным после того, как Армения заключит договор о мире с Азербайджаном.

"Мы убеждены, что Армения и Азербайджан в скором времени подпишут соглашение, и это приведет к нормализации отношений Турции с Арменией"

– Хакан Фидан