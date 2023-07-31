РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Турции допустили нормализацию отношений с Арменией в ближайшее время

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото: страница министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях
Власти Турции не исключают, что в ближайшей перспективе нормализуют отношения с Арменией. При этом они подчеркнули, что для этого Ереван сначала должен заключить мирный договор с Баку.

В Турции рассказали, когда нормализуют отношения с Арменией.

По словам главы МИД республики, это станет возможным после того, как Армения заключит договор о мире с Азербайджаном.

"Мы убеждены, что Армения и Азербайджан в скором времени подпишут соглашение, и это приведет к нормализации отношений Турции с Арменией"

– Хакан Фидан

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
680 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version