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Заболеваемость гриппом и ОРВИ у детей Карачаево-Черкесии превысила эпидпорог

Заболеваемость гриппом и ОРВИ у детей Карачаево-Черкесии превысила эпидпорог
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КЧР зафиксировали незначительное превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ у детей. Согласно последним данным, отклонение от нормы составляет менее 6%

В Карачаево-Черкесии превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Превышение эпидпорога наблюдается уже вторую неделю. Согласно данным за 39-неделю года, среди детей от 3 до 6 лет она находится выше нормы на 5,5%.

При этом в управлении по КЧР отметили, что в целом по республике заболеваемость не превышает средние многолетние показатели.

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