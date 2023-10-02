Заболеваемость гриппом и ОРВИ у детей Карачаево-Черкесии превысила эпидпорог

Опубликовано: 18:37, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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В КЧР зафиксировали незначительное превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ у детей. Согласно последним данным, отклонение от нормы составляет менее 6%

В Карачаево-Черкесии превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Превышение эпидпорога наблюдается уже вторую неделю. Согласно данным за 39-неделю года, среди детей от 3 до 6 лет она находится выше нормы на 5,5%.

При этом в управлении по КЧР отметили, что в целом по республике заболеваемость не превышает средние многолетние показатели.