В КЧР вводится частичный масочный режим

Опубликовано: 14:02, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После роста числа заболевших ковидом, в республике решено частично вернуться к масочному режиму.

Октябрь для Карачаево-Черкесии начнется с введением частичного масочного режима: ношение масок станет обязательным при посещении медучреждений республики.

Решение об этом республиканского руководство приняло исходя из роста случаев заражения ковидом в республике. Так, по данным статистики, в КЧР от данного заболевания в настоящее время страдает три человека на дому и один человек госпитализирован.

"В медицинских учреждениях Карачаево-Черкесии с 1 октября вводится масочный режим. Такое решение принято в связи с тем, что в Карачаево-Черкесии наблюдается незначительный рост выявленных случаев COVID-19 и ОРВИ"

– пресс-служба региона.