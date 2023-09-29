В КЧР вводится частичный масочный режим

После роста числа заболевших ковидом, в республике решено частично вернуться к масочному режиму.
Октябрь для Карачаево-Черкесии начнется с введением частичного масочного режима: ношение масок станет обязательным при посещении медучреждений республики.
Решение об этом республиканского руководство приняло исходя из роста случаев заражения ковидом в республике. Так, по данным статистики, в КЧР от данного заболевания в настоящее время страдает три человека на дому и один человек госпитализирован.
"В медицинских учреждениях Карачаево-Черкесии с 1 октября вводится масочный режим. Такое решение принято в связи с тем, что в Карачаево-Черкесии наблюдается незначительный рост выявленных случаев COVID-19 и ОРВИ"
– пресс-служба региона.