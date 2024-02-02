За шесть лет в КБР построят свыше 130 новых клубов и домов культуры

В Кабардино-Балкарии планируется масштабное строительство новых объектов культуры – до 2030 года на это направят 21 млрд рублей и построят 134 объекта, а также отреставрируют и реконструируют еще 50 клубов и домов культуры.

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) продолжат строительство, ремонт и реконструкцию объектов культуры региона - концепцию стратегии развития отрасли до конца 2030 года сегодня представил на сессии министерства культуры КБР, на которой были определены новые направления и задачи отрасли на период до 2030 года министр глава ведомства Мухадин Кумахов.

"Одним из направлений развития отрасли является модернизация ее инфраструктуры, в том числе путем реализации мер по обеспечению доступности учреждений культуры. В рамках проекта по модернизации инфраструктуры отрасли в период с 2025 по 2030 годы планируется построить 134 объекта, провести реконструкцию шести, отреставрировать один объект и капитально отремонтировать 43. Общий объем средств по данному направлению составляет более 21 млрд рублей"

- Мухадин Кумахов

Помимо реставрации старых и строительства новых домов культуры и клубов в республике построят фондохранилище для Национального музея Кабардино-Балкарии, музей обороны Приэльбрусья и музей современного искусства, здание для Кабардино-Балкарского музея ИЗО им. А.Ткаченко, Русскоий драмтеатр им. М.Горького и ряд других знаковых проектов.

"Материально-техническая база значительной части сельских учреждений культуры сформирована в 70-80-х годах прошлого столетия и в 50% из них не обновлялась"

- Мухадин Кумахов

В республике уже построено и отремонтировано более 180 объектов культуры, однако пока уровень охвата ими населения не соответствует потребностям – он достигает лишь 65%.