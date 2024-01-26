Текущий год в Чечне станет Годом истории, архитектуры и культурного наследия

Рамзан Кадыров объявил 2024 год в Чечне Годом истории, архитектуры и культурного наследия. Власти разработают план мероприятий. Прошлый год был Годом чеченского языка.

Годом истории, архитектуры и культурного наследия чеченского народа станет 2024 год в Чеченской Республике, указ об этом подписал руководитель региона Рамзан Кадыров.

В документе сказано, что это было сделано в целях сохранения исторической памяти, возрождения и привлечения внимания общественности к историко-культурному наследию народа.

Отмечается, что план мероприятий по празднованию Года истории, архитектуры и культурного наследия разработает оргкомитет, который будет сформирован до 5 февраля.

Напомним, 2023 год в Чечне был объявлен Годом чеченского языка.