В Чечне открывается выставка о принцессе Ольденбургской

На территории Чеченской Республики заработала выставка, посвященная жизни одной монаршей особы. Ее имя – Евгения Ольденбургская.

Экспонаты, представленные на выставке в Чечне, повествуют о жизни и благотворительной деятельности героини. Жизнь монаршей особы отражена в фотографиях, документах и поделках.

«Экспозиция повествует о новой жизни, подаренной селу Рамонь царственной владелицей имения, которая привела Рамонь в конце XIX века к эпохе экономического подъема»

– пресс-служба музея Чечни

Выставочный проект, организованный силами республиканского и воронежского музеев, продлится до конца февраля.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что республика заявила о готовности сотрудничать с Воронежской областью в разных сферах – культурной, социальной и экономической. Выставочный проект стал одной из первых ласточек двустороннего сотрудничества.