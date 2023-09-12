За границу из Москвы - куда можно долететь быстрее всего?

Опубликовано: 13:04, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минск, Актау, Баку, Белград оказались лидерами по времени полета из Москвы. Самый долгий полет ждет тех, кто собирается в Венесуэлу - 14 часов.

В АТОР выяснили, какие зарубежные направления являются для россиян самыми быстрыми и легко достигаемыми.

Самой разнообразной является маршрутная сеть между Россией и Узбекистаном - прямые рейсы есть в 11 городов республики. В список стран, куда можно просто добраться, попали также:

Китай - рейсы в 9 городов,

Турция - 8 городов,

Казахстан - 7 городов.

Главным хабом в России, предсказуемо, является столица. Всего из Москвы можно улететь в 34 страны или 80 городов.

Быстрее всего самолетом из Москвы можно добраться до Минска - 1 час 25 минут. Второе место занимает каспийский Актау - 2,5 часа. Полет из Москвы до Баку, Тбилиси, Еревана, Астаны и Белграда занимает около трех часов.

Узбекистан, несмотря на свою доступность в плане широкой полетной сети, не самое близкое направление. В города Узбекистана Ташкент и Самарканд лететь из российской столицы почти четыре часа. Столько же лететь до столиц Киргизии, Ирана, Ирака, Израиля.

Самолеты до популярных турецких Стамбула и Антальи летят 4-5 часов, время в пути зависит от перевозчика.

Дольше всего продлится полет у москвичей, которые выбрали для путешествия Венесуэлу - 14 часов, Кубу - 12-13 часов, Маврикий- более 11 часов.