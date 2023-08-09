Взрыв в Сергиевом Посаде - количество пострадавших достигло 60

Опубликовано: 23:57, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот из видео МЧС России

В сергиево-посадской больнице умерла женщина - она стала первой жертвой взрыва. До 60 расширился список пострадавших, восемь граждан до сих пор не обнаружены. Операция на месте трагедии не прекращается.

Свежие данные по ситуации в подмосковном городе Сергиев Посад, где в четверг на заводской территории взорвался пиротехнический склад, озвучили местные власти.

«На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено, одна женщина скончалась в реанимации районной больницы. Нанесен урон объектам городской инфраструктуры, зафиксированы разрушения на котельной, пострадали окна и фасады в городской черте. По многоквартирным домам ущерб оценивается»

– глава городского округа Дмитрий Акулов

Напомним, из информации, обнародованной днем 10 августа, следовало, что различные травмы получили 45 граждан, из них шестеро были госпитализированы в реанимационное отделение. Несколько человек получили 100% ожоги.

На горячую линию обратились уже 235 граждан.

Работы МЧС на месте ЧП на проспекте Красной Армии продолжаются, задействована инженерная техника и аварийно-спасательное оборудование. Под завалами могут оставаться люди.