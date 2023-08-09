Взрыв в Сергиевом Посаде: 45 пострадавших, шестеро – со 100% ожогами

Опубликовано: 15:00, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел взрыв - над территорией Загорского оптико-механического завода взметнулся столб дыма, а в нескольких зданиях на предприятии и жилых домах рядом с заводом оказались выбиты стекла.

На Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде сегодня утром в 10:40 прогремел мощный взрыв, сообщили в экстренных службах.

"Взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода в районе котельной. От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла"

- МЧС России

Позже в МЧС сообщили, что на объекте взорвался ангар-склад с пиротехникой площадью 40х40 метров, после взрыва на предприятии была объявлена тотальная эвакуация. На место прибыли силовики и глава округа Дмитрий Акулов, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает ТАСС.

Склад полностью разрушен по всей площади в 1,6 тысячи квадратных метров. Сейчас на месте происшествия начали разбирать завалы, под которыми могут находиться люди – работы ведут 150 человек. Из-под завалов уже извлекли трех человек, все они - в тяжелом состоянии. Под завалами могут находиться пять человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По последним данным, пострадали 45 человек, шесть из которых находятся в реанимации, у пятерых из них - ожоги 100% тела. На месте взрыва работают подмосковные следователи и криминалисты, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"На месте представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. На Загорском оптико-механическом заводе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Очень много зданий, где вылетели стекла"

- Telegram-канал администрации Сергиево-Посадского городского округа

По последним данным, причиной взрыва стало нарушение технологических процессов арендатором - компанией "Пироросс", и человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Загорский оптико-механический завод занимается производством медицинского оборудования, наблюдательной техники и лабораторных приборов. С недавнего времени здесь начали производить дозиметрическое оборудование и технические средства безопасности.