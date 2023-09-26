Масштабное ЧП случилось накануне вечером в Ханкенди. Вспыхнуло топливо на одной из городских АЗС, прогремел взрыв, начался пожар. Счет раненых идет на сотни, погибших – на десятки.
Жертвы и пострадавшие при взрыве в Ханкенди
По последним данным, которые озвучивают армянские СМИ, госпитализация понадобилась 290 раненым.
- Семь раненых ушли из жизни уже в больнице.
- Еще 13 тел были доставлены в бюро судмедэкспертизы, они пока не опознаны.
- Сколько именно человек погибло, пока не ясно, так как многие по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Что сделал Баку для пострадавших?
Центральные власти Азербайджана накануне и сегодня отправили в Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди груз медикаментов, предназначенных для лечения ожогов. В обоих случаях лекарства отвозила машина "скорой". Оба раза в Ханкенди были отправлены противоожоговые средства и материалы на 200 человек (именно такое количество раненых озвучивалось изначально).
Вместо с лекарствами в Ханкенди планово были направлены также продукты, предметы гигиены и топливо.
В Баку подчеркнули, что поставки помощи будут продолжены.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал и о других мерах:
- еще накануне больницы Агдамского, Сабирабадского и Саатлинского районов были приведены в готовность для поступления множества пациентов из Ханкенди;
- азербайджанская сторона обеспечила доступ вертолета из Армении с медиками в Карабах – он должен был забрать тех, кому нужна помощь, медики собирались также оказать помощь на местах;
- велась работа над предоставлением Красному кресту права исключительного доступа по дороге Горус-Гафан-Эйвазлы-Физули-Шуша-Ханкенди для медицинской эвакуации и доставки помощи.
По последней информации, центральные органы власти Азербайджана направили в Ханкенди бригаду пожарных.
Как помогали российские миротворцы после взрыва в Ханкенди?
Представители РМК сразу же начали оказывать экстренную помощь раненым. Так, сообщалось, что в медицинский отряд РМК доставили 23 человека с ожогами кожи и дыхательных путей, они получили всю необходимую помощь.
Сегодня вертолеты миротворцев по согласованию с Баку перевезли часть пострадавших в Армению.
Как заявили в Минздраве РА, в Национальном центре ожогов в Ереване проходят лечение семь человек. Четверо находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще трое – в обычном отделении, так как их состояние хотя и тяжелое, но стабильное.
Оказание помощи пострадавшим всеми возможными путями продолжается.