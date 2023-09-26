Опубликовано: 16:06, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Трагедия произошла накануне на заправочной станции в Ханкенди в Карабахском экономическом районе Азербайджана. По не установленной пока причине взорвалось топливо, возник серьезный пожар. Десятки человек погибли и были ранены. Баку оказывает всю возможную поддержку армянам Ханкенди.

Масштабное ЧП случилось накануне вечером в Ханкенди. Вспыхнуло топливо на одной из городских АЗС, прогремел взрыв, начался пожар. Счет раненых идет на сотни, погибших – на десятки.

Жертвы и пострадавшие при взрыве в Ханкенди

По последним данным, которые озвучивают армянские СМИ, госпитализация понадобилась 290 раненым.

Семь раненых ушли из жизни уже в больнице.

Еще 13 тел были доставлены в бюро судмедэкспертизы, они пока не опознаны.

Сколько именно человек погибло, пока не ясно, так как многие по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Что сделал Баку для пострадавших?

Центральные власти Азербайджана накануне и сегодня отправили в Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди груз медикаментов, предназначенных для лечения ожогов. В обоих случаях лекарства отвозила машина "скорой". Оба раза в Ханкенди были отправлены противоожоговые средства и материалы на 200 человек (именно такое количество раненых озвучивалось изначально).

Вместо с лекарствами в Ханкенди планово были направлены также продукты, предметы гигиены и топливо.

В Баку подчеркнули, что поставки помощи будут продолжены.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал и о других мерах:

еще накануне больницы Агдамского, Сабирабадского и Саатлинского районов были приведены в готовность для поступления множества пациентов из Ханкенди;

азербайджанская сторона обеспечила доступ вертолета из Армении с медиками в Карабах – он должен был забрать тех, кому нужна помощь, медики собирались также оказать помощь на местах;

велась работа над предоставлением Красному кресту права исключительного доступа по дороге Горус-Гафан-Эйвазлы-Физули-Шуша-Ханкенди для медицинской эвакуации и доставки помощи.

По последней информации, центральные органы власти Азербайджана направили в Ханкенди бригаду пожарных.

Как помогали российские миротворцы после взрыва в Ханкенди?

Представители РМК сразу же начали оказывать экстренную помощь раненым. Так, сообщалось, что в медицинский отряд РМК доставили 23 человека с ожогами кожи и дыхательных путей, они получили всю необходимую помощь.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня вертолеты миротворцев по согласованию с Баку перевезли часть пострадавших в Армению.

Как заявили в Минздраве РА, в Национальном центре ожогов в Ереване проходят лечение семь человек. Четверо находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще трое – в обычном отделении, так как их состояние хотя и тяжелое, но стабильное.

Оказание помощи пострадавшим всеми возможными путями продолжается.