Взрыв случился возле аэродрома в Краснодарском крае

Взрыв произошел поблизости от аэродрома в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края, пострадавших и погибших нет. Что именно привело к взрыву, выясняется.
Ранее о взрыве рассказали местные жители. Вечером в воскресенье о текущей ситуации сообщили власти региона.
"По ситуации в Приморско-Ахтарском районе. На постоянной связи с главой муниципалитета. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Сейчас выясняются причины произошедшего"
– губернатор края Вениамин Кондратьев
В настоящее время на месте работы проводят специалисты Министерства обороны РФ, а также сотрудники экстренных служб.
В сети распространились кадры, на которых видно, что после ЧП образовалась большая воронка в земле.
Телеграмм-канал Mash пишет, что средствами ПВО возле кубанского аэродрома сбили ракету.