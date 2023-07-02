Взрыв случился возле аэродрома в Краснодарском крае

Опубликовано: 19:19, 2 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Краснодарском крае неподалеку от аэродрома случился взрыв. На месте ЧП образовалась огромная воронка в земле. Жертв нет. Власти выясняют причины взрыва в Приморско-Ахтарском районе.

Взрыв произошел поблизости от аэродрома в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края, пострадавших и погибших нет. Что именно привело к взрыву, выясняется.

Ранее о взрыве рассказали местные жители. Вечером в воскресенье о текущей ситуации сообщили власти региона.

"По ситуации в Приморско-Ахтарском районе. На постоянной связи с главой муниципалитета. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Сейчас выясняются причины произошедшего"

– губернатор края Вениамин Кондратьев

В настоящее время на месте работы проводят специалисты Министерства обороны РФ, а также сотрудники экстренных служб.

В сети распространились кадры, на которых видно, что после ЧП образовалась большая воронка в земле.

Телеграмм-канал Mash пишет, что средствами ПВО возле кубанского аэродрома сбили ракету.