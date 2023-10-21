Взрыв прогремел в кафе в Ереване – есть раненые

ЧП серьезного масштаба произошло сегодня в армянской столице. Взрыв произошел в кафе на севере города. Пострадали несколько человек.
Взрыв прозвучал сегодня в ереванском районе Канакер-Зейтун, сообщают армянские СМИ.
Примерно в 17:50 по местному времени (16:50 мск) был получен сигнал о том, что в кафе, расположенном в парке Победа, случился взрыв, передает shamshyan.com.
С места событий были госпитализированы три человека. Их личности пока не установлены.
Предварительно установлено, что эпицентр взрыва располагался на кухне. Взрывная волна обрушила потолок и выбила стекла. Была уничтожена часть мебели.
Что касается причины, то уже известно, что "виновником" был не газ – строение не газифицировано.