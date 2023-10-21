Взрыв прогремел в кафе в Ереване – есть раненые

Опубликовано: 21:33, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЧП серьезного масштаба произошло сегодня в армянской столице. Взрыв произошел в кафе на севере города. Пострадали несколько человек.

Взрыв прозвучал сегодня в ереванском районе Канакер-Зейтун, сообщают армянские СМИ.

Примерно в 17:50 по местному времени (16:50 мск) был получен сигнал о том, что в кафе, расположенном в парке Победа, случился взрыв, передает shamshyan.com.

С места событий были госпитализированы три человека. Их личности пока не установлены.

Предварительно установлено, что эпицентр взрыва располагался на кухне. Взрывная волна обрушила потолок и выбила стекла. Была уничтожена часть мебели.

Что касается причины, то уже известно, что "виновником" был не газ – строение не газифицировано.