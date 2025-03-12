Взрыв прогремел на горящей нефтебазе на Кубани

При тушении пожара на нефтебазе в Краснодарском крае прогремел взрыв. Огонь распространился еще на один резервуар.
Во время ликвидации огня на горящей нефтебазе в Кавказском районе Кубани прогремел взрыв, пожар распространился далее, пишет пресс-служба краевого оперштаба.
В ведомстве подчеркнули, что взрыв случился в процессе тушения возгорания из-за случившейся разгерметизации горящего резервуара.
Отмечается, что огонь распространился еще на один резервуар, а общая площадь пожара увеличилась до 10 тыс кв м.
В оперштабе добавили, что в результате взрыва повреждены три единицы техники, двое спасателей получили ранения.
Там же уточнили, что пострадавшим оказали первую помощь и доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.