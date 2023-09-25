Взрыв на заправке в Махачкале: выросло число погибших

Человек, раненный в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, умер сегодня в Москве.
Об увеличении количества жертв рассказали в Минздраве республики, передает РИА Новости.
"Один из пострадавших в результате взрыва на окраине Махачкалы, который был эвакуирован в лечебное учреждение Москвы, скончался в реанимации"
– глава пресс-службы ведомства Зарина Агмадова
Она уточнила, что, таким образом, на сегодняшний день число жертв составило 36 человек.
Как произошел взрыв на заправке в Махачкале?
Трагедия, потрясшая не только Дагестан, но и всю Россию произошла 14 августа. На станции техобслуживания машин в процессе ее деятельности начался пожар. Пламя перебралось на помещение рядом, где, в нарушение техники безопасности, был устроен склад селитры. Прогремел взрыв, от которого загорелись строения и автозаправка.
Было открыто уголовное дело. Житель Махачкалы Эльдар Насрулаев, который, по предварительным данным, хранил взрывоопасную селитру на складе в автосервисе, был задержан, в отношении него был избран арест в качестве меры пресечения.
По словам главы Дагестана Сергея Меликова, в трагедии виноваты не только предприниматели, допустившие серьезные нарушения, но и органы технического надзора, проглядевшие опасную ситуацию.