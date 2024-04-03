Взрыв газового котла в Дагестане: умерла пострадавшая женщина

Число жертв взрыва газа в Избербаше увеличилось: вслед за семилетним мальчиком умерла его мать. Отец остается в тяжелом состоянии.

В дагестанском Избербаше скончалась женщина, получившая серьезные травмы при взрыве газового котла, рассказали в республиканском Минздраве.

"Несмотря на все усилия врачей, ушла из жизни женщина, пострадавшая при взрыве газового котла в доме г. Избербаш"

– министерство

В ведомстве напомнили, что ранее ушел из жизни ее сын – семилетний мальчик: он также пострадал во время ЧП.

Третий раненый – отец семьи. Он остается в Ожоговом центре, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Изначально сообщалось, что у взрослых ожоги более чем 90% поверхности тела.

В Избербашской ЦГБ рассказали, что погибшая ранее была их коллегой. В больнице выразили соболезнования в связи с трагической гибелью женщины и ее сына.

© Фото: Избербашская ЦГБ

Взрыв газа в Избербаше

Трагедия произошла 5 апреля. На данный момент следствие выяснило, что утечка газа произошла из газопровода, имевшего серьезные повреждения и находившегося в аварийном состоянии. Труба проходила неподалеку от дома, где жила семья. Газ попал в подвальный этаж, где и взорвался.

Открыто уголовное дело, по которому уже есть задержанный – это работник газовой службы.