Вызовы не помешали развитию внешней торговли России — Мишустин

Михаил Мишустин заявил, что внешняя торговля России динамично развивается. Он подчеркнул, что с начала года ВВП страны увеличился на 4,2%.

Российский премьер Михаил Мишустин, выступая на форуме «Сделано в России», рассказал о развитии внешней торговле страны.

Глава правительства подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентные вызовы, отечественная внешняя торговля динамично развивается.

Он также отметил, что, по оценке Минэкономразвития РФ, за с начала текущего года ВВП России возрос на 4,2%.

Мишустин заявил, что Россия активно способствует расширению отношений российского бизнеса с дружественными странами. По его словам, экспорт в эти государства увеличился на треть.