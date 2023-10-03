Опубликовано: 14:27, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: O’zbekiston temir yo‘llari

Узбекская компания-перевозчик пересмотрела тарифы для пассажирских поездов и решила увеличить их стоимость. Теперь за проезд на высокоскоростном поезде Afrosiab придется заплатить в два раза больше.

С 20 октября компания "Узбекистон темир йуллари" повышает стоимость билетов на железнодорожные пассажирские перевозки. Цена всех тарифов увеличится на 50%, а стоимость проезда на высокоскоростном поезде Afrosiab поднимется на 100%.

В компании отметили, что пересмотрели стоимость билетов впервые с 2018 года. Причиной повышения стал рост цен на топливо и электроэнергию.

О поезде Афросиаб

Фирменный скоростной поезд Afrosiab был разработан испанскими инженерами и стал значимой узбекской достопримечательностью. По словам туристов, билеты на него практически не достать. Поезд курсирует между основными туристическими городами Ташкентом и Самаркандом.

"Афросиаб" может развивать скорость до 250 км/ч.