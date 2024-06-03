Вырубка леса может лишить дагестанца свободы

Житель Дагестана ответит в суде за вырубку леса. Уголовное дело передано в суд. Он причинил ущерб на сумму свыше 58 тыс рублей.
В Дагестане перед судом предстанет житель Тляратинского района, его обвиняют в незаконной вырубке леса, пишет пресс-служба республиканской прокуратуры.
Следствие установило, что в прошлом году мужчина вырубил 7 деревьев породы «граб». Обвиняемый действовал незаконно. Общая сумма ущерба составила свыше 58 тыс рублей.
Отмечается, что дело против мужчины передано в суд, его рассмотрят по существу. Прокуратура Тляратинского района также направила в суд исковое заявление.