Вестник Кавказа

Вырубка леса может лишить дагестанца свободы

Вырубка леса может лишить дагестанца свободы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Дагестана ответит в суде за вырубку леса. Уголовное дело передано в суд. Он причинил ущерб на сумму свыше 58 тыс рублей.

В Дагестане перед судом предстанет житель Тляратинского района, его обвиняют в незаконной вырубке леса, пишет пресс-служба республиканской прокуратуры.

Следствие установило, что в прошлом году мужчина вырубил 7 деревьев породы «граб». Обвиняемый действовал незаконно. Общая сумма ущерба составила свыше 58 тыс рублей.

Отмечается, что дело против мужчины передано в суд, его рассмотрят по существу. Прокуратура Тляратинского района также направила в суд исковое заявление.

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