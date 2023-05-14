Выборы в Турции 2023: обработана половина бюллетеней

Опубликовано: 20:28, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции идет подсчет голосов на выборах президента и депутатов парламента. Обработана уже половина урн.

Действующий турецкий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после обработки данных с половины урн, набирает 52,19% голосов. Такие данные сообщает TRT со ссылкой на Высший избирательный совет.

Основной соперник Эрдогана, кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу, получил пока 41,93% голосов.

У третьего кандидата - Синана Огана ("Альянс АТА") - 5,33%. Чуть более полпроцента набрал отказавшийся от участия в выборах представитель Партии отечества Мухаррем Индже.

По информации Anadolu, обработаны почти 55% бюллетеней. Действующий глава государства набирает 51,87% голосов, оппозиционный кандидат - 42,28%, у Синана Огана - 5,33%.

Свои подсчеты ведут параллельно представители оппозиционных партий и СМИ. Так, по данным агентства ANKA, Кылычдароглу обгоняет Эрдогана более чем на 7%.

Подсчет голосов продолжается.

Явка

Разнятся данные и по явке. Несомненно, что она была рекордно высока, однако точная цифра пока не названа. TRT передает, что на участки пришли 85,6% избирателей. ТАСС, ссылаясь на источник в оппозиции, говорит о 85,6% проголосовавших.

Напомним, если ни один кандидат не наберет больше 50% голосов, то Турцию ожидает второй тур президентских выборов, он должен будет пройти 28 мая.