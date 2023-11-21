Выборы президента России 2024: Совфед назначит дату завтра

Совет Федерации РФ завтра объявит о дате выборов главы государства. Предполагается, что это будет 17 марта.

На собрании Совета Федерации, которое пройдет завтра 7 декабря, огласят день предстоящих президентских выборов. Такую информацию озвучил сенатор и глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Предварительно выборы главы государства могут быть назначены на 17 марта следующего года.

"Мы подумали <...>, можно не откладывать, завтра на пленарном заседании вопрос рассмотреть. Проект постановления мы подготовили. Предлагается на 17 марта назначить выборы"

– Андрей Клишас

Кроме этого, сенатор рассказал, что в обсуждении поучаствует глава ЦИК России Элла Памфилова.

"На завтрашнее пленарное заседание приглашаем Памфилову. Я с ней переговорил заранее. Дальше ЦИК будет принимать решение (о многодневном голосовании) на своих заседаниях в соответствии с законом"

– Андрей Клишас

Отмечается, что глава ЦИК заявила и предстоящем заседании комиссии. В частности, 8 декабря Центризбирком собирается провести первую встречу, которая будет предназначена для обсуждения начала предвыборной кампании.