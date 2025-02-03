ВВП Узбекистана составил $115 млрд в прошлом году

Экономика Узбекистан прибавила за прошлый год более 6%. Общий объем производства товаров и услуг превысил $115 млрд.

ВВП Узбекистана вырос на 6,5% за минувший год. Общий объем экономики центральноазиатской республики составил около $115 млрд за прошлый год.

Сообщается, что рост за год в стоимостном выражении составил порядка $24 млрд.

Отметим, что ВВП на душу населения составил чуть более $3 тыс. Здесь показатель вырос на $200 за минувший год.

Основную долю экономики республики составила обрабатывающая промышленность – более 85%. Еще чуть более 7,5% пришлось на добывающую.