Вестник Кавказа

ВВП Узбекистана составил $115 млрд в прошлом году

ВВП Узбекистана составил $115 млрд в прошлом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экономика Узбекистан прибавила за прошлый год более 6%. Общий объем производства товаров и услуг превысил $115 млрд.

ВВП Узбекистана вырос на 6,5% за минувший год. Общий объем экономики центральноазиатской республики составил около $115 млрд за прошлый год. 

Сообщается, что рост за год в стоимостном выражении составил порядка $24 млрд. 

Отметим, что ВВП на душу населения составил чуть более $3 тыс. Здесь показатель вырос на $200 за минувший год. 

Основную долю экономики республики составила обрабатывающая промышленность – более 85%. Еще чуть более 7,5% пришлось на добывающую.

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